Pesan Khusus Shin Tae-yong Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

DOHA - Pelatih Shin Tae-yong menyampaikan pesan khusus jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Salah satu penggawa Timnas Indonesia U-23, Pratama Arhan mengatakan sang pelatih meminta para pemainnya terus saling support untuk menjaga kekompakan.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Qatar U-23 pada laga pembuka Grup A. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Jassim Bin Hammad Stadium, Senin (15/4/2024) malam nanti.

Pada kesempatan yang sama, penggawa Timnas Indonesia U-23 lain yakni Rizky Ridho mengatakan persiapan timnya pun cukup baik untuk laga tersebut dengan program latihan dari tim pelatih. Dia nilai hal itu pun menjadi modal utama untuk Timnas Indonesia U-23 meladeni permainan tim tuan rumah.

"Coach Shin mengingatkan untuk saling menguatkan, saling support satu sama lain, komunikasi jangan lupa, pokoknya kerja keras terus di lapangan dan meraih hasil terbaik," kata Rizky Ridho dalam keterangannya, Senin (15/4/2024).

"Persiapan alhamdulillah berjalan lancar semuanya, tentunya kita punya persiapan lebih baik dan untuk Piala Asia kita harus lebih siap lagi," katanya.