HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timmas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |11:23 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timmas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim saling berhadapan pada laga pembuka Grup A.

Timnas Indonesia U-23 menghadapi Qatar U-23 di Stadion Bin Hamad Stadium. Pertandingan akan digelar hari ini, Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Kemenangan menjadi penting bagi Skuad Garuda Muda. Poin penuh di laga pembuka diyakini bakal membuat Timnas Indonesia U-23 lebih percaya diri menatap laga fase grup.

Namun di sisi lain, Timnas Qatar U-23 juga bukan lawan mudah. The Maroons yang berstatus sebagai tuan rumah bakal mendapat dukungan penuh dari para suporter di stadion.

Jelang laga nanti, pelatih Timnas Qatar U-23, Ilidio Vale yakin pasukannya bisa menang atas Timnas Indonesia U-23. Sang pelatih menyebut persiapan Qatar U-23 sudah sangat matang dan motivasi lolos ke Olimpiade Paris 2024 semakin menambah semangat para pemain.

Halaman:
1 2
      
