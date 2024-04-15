Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23: Ilidio Vale Optimis The Maroons Muda Sanggup Petik Kemenangan

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Qatar U-23, Ilidio Vale yakin pasukannya bisa menang atas Timnas Indonesia U-23 di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024. Pasalnya Vale menyebut persiapan Qatar U-23 sudah sangat matang dan motivasi lolos ke Olimpiade Paris 2024 semakin menambah semangat para pemain.

Sebagai informasi, Qatar U-23 yang merupakan tuan rumah tergabung dalam grup A bersama Timnas Indonesia U-23, Australia U-23, dan Yordania U-23. Skuad Garuda Muda akan menjadi rintangan pertama yang harus mereka hadapi di Stadion Jassim Bin Hamad, Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Menjelang bentrokan laga perdana, Vale tidak ingin menyia-nyiakan dukungan yang telah diberikan oleh PSSI-nya Qatar. Juru taktik asal Portugal itu menegaskan kalau skuadnya akan tampil habis-habisan menghadapi lawan-lawannya di Grup A termasuk Timnas Indonesia U-23.

“Asosiasi Sepak Bola Qatar telah menyediakan semua yang kami butuhkan mulai dari infrastruktur hingga peralatan,” kata Vale dalam konferensi pers, Senin (15/4/2024).

“Kami sudah siap sepenuhnya dan akan bersaing keras di babak penyisihan grup ini. Kami mungkin bukan favorit juara, tapi kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan,” lanjutnya.

Walaupun sadar bukan favorit juara, Vale mengungkapkan ambisinya yakni membawa Qatar U-23 meraih tiket Olimpiade 2024 Paris. Dia berharap anak asuhnya bisa memanfaatkan semuanya dengan baik agar tujuannya bisa tercapai.