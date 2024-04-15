Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23, Ilidio Vale Ingin Pasukannya Ikuti Jejak Tim Senior yang Juara Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |04:25 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23, Ilidio Vale Ingin Pasukannya Ikuti Jejak Tim Senior yang Juara Piala Asia 2023
Timnas Qatar U-23 siap hadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/qfa)
DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Qatar U-23, Ilidio Vale ingin anak buahnya bisa menjadi juara Piala Asia U-23 2024 seperti yang dilakukan tim senior Qatar yang sukses menjadi kampiun Piala Asia 2023. Vale pun berharap hal tersebut bisa menjadi tambahan motivasi Qatar U-23 yang segera menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Sebagai pengingat, Timnas Qatar sukses menjadi juara Piala Asia 2023. Kala itu, tim berjuluk Al-Annabi tersebut menyegel gelar juara usai tumbangkan Yordania dengan skor 3-1 di partai final.

Kini, giliran Qatar U-23 yang akan berlaga di Piala Asia U-23 2024. Berstatus sebagai tuan rumah, mereka tergabung dalam Grup A bersama Timnas Indonesia U-23, Australia U-23, dan Yordania U-23.

Jelang turnamen tersebut berlangsung, Vale menaruh harapan besar pada anak asuhnya. Juru taktik asal Portugal ini berharap Qatar U-23 bisa mengikuti jejak tim seniornya. Setidaknya, gelar juara yang diraih tim senior bisa menjadi pelecut semangat untuk skuad muda Al-Annabi.

Pelatih Timnas Qatar U-23, Ilidio Vale

“Saya berharap kemenangan timnas senior Qatar menjadi penambah semangat tim U23,” kata Vale dalam konferensi pers, Senin (15/4/2024).

