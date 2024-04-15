Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Faktor Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |03:37 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Faktor Shin Tae-yong
Timnas Indonesia U-23 siap hadapi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal permalukan Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Ya, dalam waktu dekat ini Timnas Indonesia U-23 akan memulai petualangan mereka di Qatar untuk menjalani kompetisi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 pun tergabung di Grup A bersama Australia U-23, Yordania U-23, dan tim tuan rumah Qatar U-23. Qatar akan menjadi lawan perdana skuad Garuda Muda, yang mana pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, pada Senin 15 Apriil 2024 pukul 22.30 WIB.

Tentunya sulit memprediksi siapa tim yang akan menang di laga perdana Grup A tersebut. Namun, ada sejumlah alasan yang justru membuat Timnas Indonesia U-23 dapat diperhitungkan untuk mempermalukan Qatar di laga tersebut.

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Permalukan Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024:

5. Banyak Diisi Pemain Senior

Timnas Indonesia U-23

Meski yang bermain merupakan para pemain yang di bawah usia 23 tahun, beberapa yang dipanggil Shin Tae-yong merupakan langganan tim senior. Sebut saja seperti Ernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaeman, Marselino Ferdinan, Rafael Struick, hingga Ramadhan Sananta dan Hokky Caraka.

Jadi, secara pengalaman Timnas Indonesia U-23 lebih baik bila dibandingkan Timnas Qatar U-23 yang masih minim menit bermain di timnas senior mereka.

4. Skuad yang Lebih Kuat

Timnas Indonesia U-23

Dengan diisi para pemain berpengalaman, maka skuad Timnas Indonesia U-23 dipastikan lebih kuat. Apalagi beberapa pemain diantaranya sudah menjadi pemain inti di klub mereka masing-masing,

Bahkan beberapa pemain Timnas Indonesia U-23 bermain di luar negeri, ada yang di Asia dan Eropa. Seperti Arhan, Rafael Struick, Marselino, hingga Nathan Tjoe-A-On. Sementara Qatar U-23 seluruh pemainnya masih bermain di liga lokal.

Halaman:
1 2 3
      
