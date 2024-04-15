Hadapi PSS Sleman, Widodo C Putro Minta Arema FC Bermain Efektif

SOLO - Arema FC bertandang ke markas PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Singo Edan mengincar kemenangan demi misi mereka bertahan di Liga 1 musim depan.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro menyatakan, pertandingan-pertandingan terakhir merupakan laga final yang sangat penting. Setiap pertandingan menjadi berarti untuk misi terus bertahan di Liga 1 musim depan.

"Kami Arema mau keluar dari zona merah. Itu sudah merupakan tekad kami, dan tentunya di setiap pertandingan semua pemain kami siap, untuk tentunya bisa memenangkan pertandingan," kata Widodo, saat konferensi pers sebelum pertandingan

Ia berharap di laga melawan PSS Sleman, timnya bermain bagus, efektif, dan bisa memenangkan pertandingan. Mengingat di dua pertandingan sebelumnya, Arema FC kalah dari Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya, padahal menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

"Saya berharap di pertandingan ini tidak banyak peluang tapi peluang suatu bisa memenangkan pertandingan, itu jauh lebih penting," ucap pelatih kelahiran Cilacap ini.

Namun dirinya mengaku menghormati lawan yang memiliki kekuatan dan kelemahan, serta sama-sama ingin berjuang bertahan di Liga 1. Makanya ia berharap pertandingan ini bisa menyuguhkan tontonan menarik bagi penggemar sepakbola Indonesia.