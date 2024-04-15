Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi PSS Sleman, Widodo C Putro Minta Arema FC Bermain Efektif

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:02 WIB
Hadapi PSS Sleman, Widodo C Putro Minta Arema FC Bermain Efektif
Pelatih Arema FC, Widodo C Putro (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

SOLO - Arema FC bertandang ke markas PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Singo Edan mengincar kemenangan demi misi mereka bertahan di Liga 1 musim depan.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro menyatakan, pertandingan-pertandingan terakhir merupakan laga final yang sangat penting. Setiap pertandingan menjadi berarti untuk misi terus bertahan di Liga 1 musim depan.

"Kami Arema mau keluar dari zona merah. Itu sudah merupakan tekad kami, dan tentunya di setiap pertandingan semua pemain kami siap, untuk tentunya bisa memenangkan pertandingan," kata Widodo, saat konferensi pers sebelum pertandingan

Ia berharap di laga melawan PSS Sleman, timnya bermain bagus, efektif, dan bisa memenangkan pertandingan. Mengingat di dua pertandingan sebelumnya, Arema FC kalah dari Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya, padahal menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

"Saya berharap di pertandingan ini tidak banyak peluang tapi peluang suatu bisa memenangkan pertandingan, itu jauh lebih penting," ucap pelatih kelahiran Cilacap ini.

Namun dirinya mengaku menghormati lawan yang memiliki kekuatan dan kelemahan, serta sama-sama ingin berjuang bertahan di Liga 1. Makanya ia berharap pertandingan ini bisa menyuguhkan tontonan menarik bagi penggemar sepakbola Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636439/erick-thohir-tegaskan-pssi-dan-patrick-kluivert-pisah-baikbaik-vkn.webp
Erick Thohir Tegaskan PSSI dan Patrick Kluivert Pisah Baik-baik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Bukan Soal Gol, Ini yang Ditekankan Adam Alis Usai Persib Taklukkan Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement