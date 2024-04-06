Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sambut Positif Liga 1 2023-2024 Kembali Digelar, Arema FC Susun Program untuk Persiapan Tim

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |12:05 WIB
Para penggawa Arema FC di sesi latihan bersama (Foto: Avirista Midaada)
MALANG - Arema FC menyambut positif Liga 1 2023-2024 yang akan dilanjutkan pada 15 April mendatang. Manajemen Singo Edan langsung melakukan koordinasi dengan tim pelatih untuk memutuskan beberapa program yang sebelumnya sempat dijadwal ulang akibat penundaan kompetisi.

General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, pihak manajemen sudah melakukan koordinasi internal menindaklanjuti diputar kembalinya kompetisi pada 15 April 2024 mendatang.

"Koordinasi internal terkait perkembangan yang ada terus kita lakukan, termasuk perubahan jadwal lanjutan kompetisi pada 15 April nanti. Yang jelas Arema tetap fokus pada tim untuk memaksimalkan persiapan pada laga sisa kompetisi," ungkap Muhammad Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi pada Sabtu pagi (6/4/20024).

Menurutnya, ada empat sisa pertandingan yang dilakoni Arema FC dan menjadi momen krusial. Pasalnya sisa laga itu menjadi kunci demi mengamankan posisi di klasemen akhir agar terhindar dari degradasi.

"Seluruh awak tim memiliki semangat yang sama, kita harus mengamankan posisi di klasemen, caranya dengan memaksimalkan semua pertandingan," tandasnya.

Di sisi lain, Manajer Tim Arema FC Wiebie Dwi Andriyas menyatakan, Arema FC memang lebih fokus untuk mempersiapkan tim. Bahkan hingga saat ini tim masih menjalani sesi latihan rutin. Dendi Santoso cs akan menjalani libur lebaran pada 8-10 April 2024.

