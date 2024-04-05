Liga 1 2023-2024 Tiba-Tiba Digelar Kembali, Pelatih Bali United Enggan Berkomentar

GIANYAR – Keputusan PT Liga Indonesia Baru (LIB) kembali menggelar Liga 1 2023-2024 yang sempat ditunda nyatanya menghebohkan banyak pencinta sepakbola Tanah Air. Melihat hal tersebut, Pelatih Bali United, Stefano Cugurra tak mau banyak berkomentar, namun ia memastikan skuadnya siap menerima apapun jadwalnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pagelaran Liga 1 2023-2024 yang menyisakan empat pekan lagi dihentikan sementara oleh PT LIB, selaku operator kompetisi, mulai awal April ini. Hal itu dilakukan agar semua klub bisa mendukung persiapan Timnas Indonesia U-23 yang akan bertanding di ajang Piala Asia U-23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang.

Namun ternyata setelah mendapatkan protes dari sejumlah klub, PT LIB akhirnya memutuskan untuk menggelar kembali Liga 1 2023-2024 mulai 15 April mendatang. Keputusan itu diambil selepas PT LIB menggelar pertemuan daring dengan para para pemilik klub Liga 1 2023-24 pada Kamis (4/4/2024).

Teco -sapaan Cugurra- pun enggan banyak berkomentar mengenai perubahan jadwal Liga 1 2023-2024 yang terjadi begitu cepat dalam kurun waktu yang singkat. Dia hanya bisa pasrah dan siap menerima jadwal terbaru yang ada dari PT LIB.

“Saya tidak ingin terlalu banyak komentar. Intinya Bali United United siap terima jadwal apa pun yang di kirim oleh operator kompetisi yakni PT LIB,” kata Cugurra dilansir dari laman resmi Bali United, Jumat (5/4/2024).

Bali United sendiri masih menyisakan satu laga kandang dengan tiga laga tandang di sisa musim kompetisi kali ini. Mereka akan memulai dengan laga tandang pada hari Senin (15/4/2024) menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung, Bantul.