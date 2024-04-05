5 Pemain Liga 1 Indonesia yang Bakal Jadi Andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Penyerang Ganas!

Ramadhan Sananta, 1 dari 5 pemain Liga Indonesia yang jadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Nantinya, mereka akan bekerja sama dengan para pemain abroad untuk mengarungi kerasnya turnamen level Asia tersebut.

Terlebih, target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia U-23 adalah lolos ke perempatfinal atau lebih baik lagi menembus Olimpiade Paris 2024 (finis tiga besar Piala Asia U-23 2024).

Demi mewujudkan hal tersebut, Shin Tae-yong membawa 28 pemain ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk melakoni pemusatan latihan jelang gelaran Piala Asia U-23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Dari 28 nama yang dipanggil, ada 6 pemain abroad yang selalu menjadi pemain andalan coach Shin Tae-yong. Mereka adalah Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struick, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On (Marselino Ferdinan, Justin Hubner dan Nathan Tjoe diragukan tampil karena terkendala izin klub).

Untuk bisa melengkapi para pemain abroad di atas, Shin Tae-yong juga akan mengandalkan banyak pemain lokal Liga 1. Pemain-pemain ini diprediksi selalu menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan itu pada setiap laga.

Berikut 5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024:

5. Ernando Ari





Di pos penjaga gawang, Shin Tae-yong jelas akan mengandalkan Ernando Ari. Kiper Persebaya ini memang sudah terbukti kualitasnya di berbagai ajang internasional.

Dengan pengalamannya menjadi kiper utama di timnas senior, sudah dipastikan ia akan menjadi andalan.