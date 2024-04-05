Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Liga 1 Indonesia yang Bakal Jadi Andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Penyerang Ganas!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |11:25 WIB
5 Pemain Liga 1 Indonesia yang Bakal Jadi Andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Penyerang Ganas!
Ramadhan Sananta, 1 dari 5 pemain Liga Indonesia yang jadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Nantinya, mereka akan bekerja sama dengan para pemain abroad untuk mengarungi kerasnya turnamen level Asia tersebut.

Terlebih, target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia U-23 adalah lolos ke perempatfinal atau lebih baik lagi menembus Olimpiade Paris 2024 (finis tiga besar Piala Asia U-23 2024).

Demi mewujudkan hal tersebut, Shin Tae-yong membawa 28 pemain ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk melakoni pemusatan latihan jelang gelaran Piala Asia U-23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Dari 28 nama yang dipanggil, ada 6 pemain abroad yang selalu menjadi pemain andalan coach Shin Tae-yong. Mereka adalah Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struick, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On (Marselino Ferdinan, Justin Hubner dan Nathan Tjoe diragukan tampil karena terkendala izin klub).

Untuk bisa melengkapi para pemain abroad di atas, Shin Tae-yong juga akan mengandalkan banyak pemain lokal Liga 1. Pemain-pemain ini diprediksi selalu menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan itu pada setiap laga.

Berikut 5 pemain Liga 1 Indonesia yang bakal menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024:

5. Ernando Ari

Ernando Ari

Di pos penjaga gawang, Shin Tae-yong jelas akan mengandalkan Ernando Ari. Kiper Persebaya ini memang sudah terbukti kualitasnya di berbagai ajang internasional.

Dengan pengalamannya menjadi kiper utama di timnas senior, sudah dipastikan ia akan menjadi andalan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176645/4_negara_yang_bantai_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_pssi-W7uw_large.jpg
4 Negara yang Bantai Timnas Indonesia Ini Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Calon Kuat Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632203/lolos-ke-piala-dunia-2026-penduduk-cape-verde-tak-lebih-dari-setengah-warga-bekasi-zyg.webp
Lolos ke Piala Dunia 2026, Penduduk Cape Verde Tak Lebih dari Setengah Warga Bekasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/30/marc_marquez_francesco_bagnaia.jpg
Bagnaia Bikin Pengakuan Mengejutkan! Samakan Level Marquez dengan Rossi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement