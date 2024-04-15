Liga Italia 2023-2024: Simone Inzaghi Kesal Inter Milan Diimbangi Cagliari 2-2

MILAN - Simone Inzaghi kesal dengan hasil imbang Inter Milan melawan Cagliari. Pasalnya, hasil tersebut membuat Nerazzurri -julukan Inter Milan- gagal mendapatkan poin penuh untuk bisa memastikan gelar juara Liga Italia 2023-2024.

Inter Milan bermain imbang 2-2 dengan Cagliari di laga ke-32 Liga Italia yang berlangsung di Giuseppe Meazza Stadium, Senin (15/4/2024) dini hari WIB. Marcus Thuram (12') sempat membawa Inter Milan memimpin pada babak pertama.

Sementara pada babak kedua, Eldor Shomurodov (64') mampu membawa Cagliari menyamakan keadaan. Hakan Calhanoglu (74'P) sempat membuka harapan Inter Milan meraih kemenangan, tetapi Nicolas Viola (82') menyelamatkan tim tamu dari kekalahan.

Hasil imbang dengan Cagliari membuat Inter Milan tetap berada di puncak klasemen sementara dengan 83 poin. La Beneamata unggul 14 poin dari rival sekota, AC Milan yang berada di tempat kedua.

Sementara selepas pertandingan, Simone Inzaghi mengaku kecewa dengan Inter Milan yang gagal mendapatkan kemenangan atas Cagliari meski dua kali memimpin. Meski sedang memuncaki klasemen, tetapi ia tak senang karena timnya belum bisa memastikan gelar juara.

"Kami dua kali unggul, ini mengecewakan, karena kami menginginkan kemenangan di depan para pendukung kami. Kami tahu bahwa kami sudah sangat dekat dengan target besar, namun masih kehilangan poin yang bisa memastikannya secara matematis," kata Simone Inzaghi dikutip dari Football Italia, Senin (15/4/2024).