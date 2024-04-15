Kalah 0-2 dari Aston Villa, Lini Serang Arsenal Dikritik Habis-habisan

ARSENAL dipaksa menelan pil pahit kala menjamu Aston Villa akhir pekan kemarin pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. The Gunners -julukan Arsenal- takluk 0-2 di markas mereka sendiri, Emirates Stadium.

Lini serang tim tuan rumah pun menjadi bulan-bulanan usai hasil buruk di laga tersebut. Salah satu presenter asal Inggris yang juga fans Arsenal. Piers Morgan mengaku kesal dengan lini depan The Gunners.

Arsenal tercatat memiliki 18 kali peluang di laga kontra Aston Villa. Mereka juga punya empat kali tembakan tepat ke arah gawang di laga tersebut.

Dia sangat menyayangkan banyaknya peluang yang tak dimanfaatkan dengan maksimal di laga tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi faktor utama kekalahan Arsenal di laga kali ini.

"Kurangnya striker yang tepat di Arsenal kembali menghantui kami. Begitu banyak peluang di babak pertama, namun tidak ada yang dimanfaatkan. Jika Watkins bermain untuk kami, kami akan menang 3-0," ujar Piers Morgan.