Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Jadi Bukti Nyata PSSI Tak Boleh Sering-Sering Ganti Pelatih Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |23:35 WIB
Shin Tae-yong Jadi Bukti Nyata PSSI Tak Boleh Sering-Sering Ganti Pelatih Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong jadi bukti nyata PSSI tak boleh sering-sering mengganti pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Sebab Shin Tae-yong yang bisa dikatakan mendapatkan waktu yang cukup lama untuk menangani Timnas Indonesia kini berhasil membuat Garuda menjadi tim yang lebih baik.

Tak dapat dipungkiri semenjak Timnas Indonesia ditangani Shin Tae-yong, tim berjuluk Garuda itu telah berkembang pesat. Satu hal yang menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong telah berkembang tentu bisa dilihat dari posisi FIFA.

Sebelum ditangani pelatih asal Korea Selatan pada awal 2020 lalu, Timnas Indonesia diketahui berada di posisi 173 ranking FIFA. Namun, kini per April 2024 posisi Garuda sudah naik ke peringkat 134 dunia.

STY –sapaan akrab Shin Tae-yong– memang belum memberikan gelar apapun untuk Timnas Indonesia. Namun, ia dinilai berhasil mengembangkan permainan dan kualitas Timnas Indonesia.

Bersama Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sukses mencetak berbagai rekor. Dimulai dari kembalinya Garuda bermain di ajang Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun absen.

Shin Tae-yong

Lalu untuk pertama kalinya juga Timnas Indonesia lolos ke fase gugur di ajang Piala Asia pada edisi 2023 lalu. Terbaru, Timnas Indonesia kini semakin berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menang dua kali atas Vietnam pada Maret 2024 lalu.

Berbagai prestasi itu bisa diraih Timnas Indonesia karena PSSI memberikan kepercayaan penuh terhadap Shin Tae-yong. Total dari Shin Tae-yong kurang lebih sudah menjadi pelatih Garuda selama 4 tahun.

Dulu dapat melatih Timnas Indonesia dengan waktu yang cukup lama terbilang jarang bisa terjadi. Hal itu seperti yang diungkapkan legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179086/erick_thohir-ti3s_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Tanpa Pelatih, Erick Thohir: Belum Ada Pencarian Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179037/erick_thohir_menargetkan_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2034_youtube_official_okezone-rfIs_large.jpg
Erick Thohir: Blueprint PSSI Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2034
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636233/indonesia-golf-festival-2025-resmi-dibuka-rayakan-semangat-golf-for-everyone-zqx.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Resmi Dibuka: Rayakan Semangat Golf for Everyone
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Bukan Soal Gol, Ini yang Ditekankan Adam Alis Usai Persib Taklukkan Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement