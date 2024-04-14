Shin Tae-yong Jadi Bukti Nyata PSSI Tak Boleh Sering-Sering Ganti Pelatih Timnas Indonesia

SHIN Tae-yong jadi bukti nyata PSSI tak boleh sering-sering mengganti pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Sebab Shin Tae-yong yang bisa dikatakan mendapatkan waktu yang cukup lama untuk menangani Timnas Indonesia kini berhasil membuat Garuda menjadi tim yang lebih baik.

Tak dapat dipungkiri semenjak Timnas Indonesia ditangani Shin Tae-yong, tim berjuluk Garuda itu telah berkembang pesat. Satu hal yang menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong telah berkembang tentu bisa dilihat dari posisi FIFA.

Sebelum ditangani pelatih asal Korea Selatan pada awal 2020 lalu, Timnas Indonesia diketahui berada di posisi 173 ranking FIFA. Namun, kini per April 2024 posisi Garuda sudah naik ke peringkat 134 dunia.

STY –sapaan akrab Shin Tae-yong– memang belum memberikan gelar apapun untuk Timnas Indonesia. Namun, ia dinilai berhasil mengembangkan permainan dan kualitas Timnas Indonesia.

Bersama Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sukses mencetak berbagai rekor. Dimulai dari kembalinya Garuda bermain di ajang Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun absen.

Lalu untuk pertama kalinya juga Timnas Indonesia lolos ke fase gugur di ajang Piala Asia pada edisi 2023 lalu. Terbaru, Timnas Indonesia kini semakin berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menang dua kali atas Vietnam pada Maret 2024 lalu.

Berbagai prestasi itu bisa diraih Timnas Indonesia karena PSSI memberikan kepercayaan penuh terhadap Shin Tae-yong. Total dari Shin Tae-yong kurang lebih sudah menjadi pelatih Garuda selama 4 tahun.

Dulu dapat melatih Timnas Indonesia dengan waktu yang cukup lama terbilang jarang bisa terjadi. Hal itu seperti yang diungkapkan legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas.