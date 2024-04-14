Shin Tae-yong Tegaskan Timnas Indonesia U-23 Tak Gentar Arungi Piala Asia U-23 2024, meski Bukan Tim Unggulan

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tegaskan Timnas Indonesia U-23 takkan gentar dalam mengarungi Piala Asia U-23 2024, meski timnya tak berstatus unggulan. Pratama Arhan cs pun dipastikan siap menghadapi laga demi laga yang akan tersaji di Grup A.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan segera dimulai. Di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan melawan tuan rumah, Qatar U-23, di Jassim Bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 pada pukul 22.30 WIB.

Shin Tae-yong mengakui Grup A memang dihuni tim-tim tangguh dengan syarat pengalaman. Jadi, Timnas Indonesia U-23 akan dihadapkan ujian berat. Tetapi, dia memastikan pemainnya tidak akan gentar.

"Di Grup A, Qatar, Australia, dan Yordania memiliki tim yang kuat dan kompetitif. Semua tim sangat kuat dan kalian tahu," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23, Minggu (14/4/2024).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong membicarakan soal kondisi skuadnya. Dia mengakui Timnas Indonesia U-23 tidak melakukan persiapan yang sempurna. Apalagi, dia mengalami kesulitan dalam memanggil pemain-pemain pilihan karena mereka dibutuhkan oleh klub.