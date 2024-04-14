Omongan Anggota Exco PSSI Ini Pertanda Timnas Indonesia Diperkuat Banyak Pemain Keturunan Tambahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Timnas Indonesia siap tempur di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

OMONGAN anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, seakan menandakan Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa yang disampaikan Arya Sinulingga?

Pria asal Sumatera Utara itu mengaku takjub dengan kesungguhan Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Meski sedang libur lebaran, Erick Thohir masih bersedia berkeliling Eropa untuk mencari pemain-pemainan keturunan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia.

(Erick Thohir salaman dengan Emil Audero. (Foto: Instagram/@erickthohir)

Terbaru di akun Instagram-nya, Erick Thohir bersalaman dengan kiper Inter Milan kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emil Audero. Meski Erick Thohir tidak menyebut Emil Audero bersedia dinaturalisasi menjadi WNI, banyak yang meyakini kiper 27 tahun itu sudah mengiyakan tawaran membela Timnas Indonesia.

“Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya.

“Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karier, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter,” lanjut mantan presiden Inter Milan tersebut.

Arya Sinulingga pun mengomentari kerja keras Erick Thohir. Ia menyebut Erick Thohir sangat berambisi melihat Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain berkualitas.