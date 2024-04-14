Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Rafael Struick Jadi Penyerang Utama!

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Jassim bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membidik poin penuh di laga pertama Grup A. Sebab, jika terpeleset sejak laga pertama, sulit bagi kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya, yakni perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

(Timnas Indonesia U-23 siap tempur di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Hal itu karena kelar laga ini, baik Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Qatar U-23 sudah ditunggu lawan kuat, yakni Timnas Australia U-23 dan Timnas Yordania U-23. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Australia U-23 pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB, disusul Timnas Yordania U-23 pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Lantas, formasi apa yang akan digunakan pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, saat menghadapi Timnas Qatar U-23? Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3.

Pola ini berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas UEA U-23 dalam laga uji coba yang dilangsungkan pada Selasa 9 April 2024 dini hari WIB. Nantinya di posisi penjaga gawang, Ernando Ari masih menjadi andalan.

Lanjut ke posisi tiga bek tengah ada Muhammad Ferarri, Rizky Ridho dan Komang Teguh. Trio ini menjadi pilihan sebelum bek Cerezo Osaka, Justin Hubner, gabung Timnas Indonesia U-23 pada Rabu, 17 April 2024.