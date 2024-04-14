Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nikmati Lebaran Pertama di Indonesia, Kiper Asing Persib Bandung Ini Jatuh Hati dengan Rendang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |06:25 WIB
Kiper asing Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza nikmati lebaran pertama di Indonesia. (Foto: Instagram/kevinraymendoza)
Kiper asing Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza nikmati lebaran pertama di Indonesia. (Foto: Instagram/kevinraymendoza)
BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza akhirnya merasakan lebaran di Indonesia untuk pertama kalinya. Ia pun mengaku sangat menikmati momen lebaran tersebut dan bahkan sudah jatuh hati dengan makanan rendang.

Kiper kelahiran Denmark berkebangsaan Filipina ini menilai lebaran di Indonesia tidak kalah menyenangkan dengan Malaysia yang pernah disinggahinya selama tiga musim setelah dipercaya memperkuat Kuala Lumpur City FC.

“Ini sangat menyenangkan bagi saya. Saya pernah merasakannya di Malaysia tapi di sini (Indonesia) juga menyenangkan,” ungkap Mendoza, Minggu (14/4/2024).

Meski demikian, kiper yang didatangkan Persib pada putaran kedua Liga 1 2023-2024 ini mengaku lebih kepincut dengan makanan lokal Indonesia.

Kevin Ray Mendoza

“Karena saat di Kuala Lumpur, saya lebih menikmati hidangan Barat. Saya sangat suka makanannya,” katanya.

Salah satunya, lanjutnya, yakni rendang. Bahkan dia memasukan makanan khas Sumatera Barat itu dalam daftar makanan favoritnya.

“Rendang adalah makanan favorit saya dan mie goreng. Saya sangat suka itu,” tambahnya.

