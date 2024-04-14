Kerap Kesulitan Lawan Tim Papan Bawah, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspadai Persita Tangerang

TANGERANG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta anak buahnya untuk tetap waspada saat melawan Persita Tangerang di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Ia tak mau Persib meremehkan lawannya nanti, sebab beberapa kali Maung Bandung kerap kesulitan melawan tim papan bawah di klasemen Liga 1.

Perlu diketahui Persita kini berada di posisi 15 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 31 poin. Poin yang sama dimiliki Arema FC yang berada di posisi zona degradasi.

Kondisi Persita itu membuat mereka jelas akan mati-matian mengincar tiga poin disetiap laganya. Nahasnya, Persib justru kerap kali tersandung dengan tim-tim papan bawah yang sedang mengincar poin penuh.

Alasan itulah yang membuat pelatih asal Kroasia ini akui Persib kerap kesulitan menghadapi tim papan bawah. Terbukti, di laga sebelumnya melawan Bhayangkara FC, timnya harus ditahan imbang dengan skor 0-0.

“Iya kami selalu berada dalam masalah ketika bermain melawan tim di bawah kami. Jadi tadi saya sudah katakan kepada semuanya bahwa saya ingin mereka bermain maksimal,” ujar Bojan Hodak, Minggu (14/4/2024).

Selain itu, lanjutnya, Persita Tangerang juga akan bermain maksimal di laga nanti. Sebab lawannya itu berkeinginan kuat untuk bertahan di Liga 1 musim depan.

“Jadi, tim seperti ini selalu berusaha keras,” katanya.