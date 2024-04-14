Hasil Sassuolo vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: Drama 6 Gol Hiasi Hasil Akhir di Markas Neroverdi

REGGIO EMILIA - Drama enam gol tercipta di pertandingan antara Sassuolo vs AC Milan pada Minggu (14/4/2024) malam WIB. Bermain di markas Sassuolo, kedua tim tepatnya berakhir sama kuat 3-3 dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Italia 2023-2024 tersebut.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, yakni di Stadion Citta del Tricolore, tim berjuluk Neroverdi itu awalnya sempat unggul 3-1. Namun, dua gol balasan berhasil diciptakan Milan dan memaksa laga berakhir imbang 3-3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sassuolo berhasil unggul cepat atas AC Milan pada awal babak pertama. Kepastian itu usai tim tuan rumah mencetak gol lewat Andrea Pinamonti pada menit keempat.

Tim tuan rumah pun makin percaya diri memainkan laga tersebut. Hal tersebut terbukti mereka kembali mencetak gol pada menit ke-10 yang kali ini dicetak oleh Armand Lauriete.

Rossoneri -julukan AC Milan- tidak tinggal diam begitu saja dalam laga itu. Oleh dikarenakan, tin tami berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Rafael Leao pada menit ke-20.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol dalam laga itu. Sassuolo sementara waktu unggul 2-1 atas AC Milan.