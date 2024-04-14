Banyak Klub Italia yang Mulai Unjuk Gigi di Kompetisi Eropa, Massimiliano Allegri Ikut Senang

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri ikut senang melihat banyak klub Italia yang mulai unjuk gigi di kompetisi Eropa. Menurutnya itu pertanda baik, yang berarti sepakbola Italia kini mulai membaik.

Ya, setidaknya saat ini Italia berpotensi mengirim tiga wakilnya lolos ke babak semifinal kompetisi Eropa. Seperti halnya AS Roma sukses meraih kemenangan 1-0 atas AC Milan di leg pertama babak perempat final Liga Europa musim ini. Selain itu, Atalanta berhasil membungkam Liverpool dengan skor 3-0.

Sementara Fiorentina menjadi satu-satunya wakil Italia yang berlaga di Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Namun, La Viola -julukan Fiorentina- mendapatkan hasil imbang tanpa gol dengan Viktoria Plzen di leg pertama babak delapan besar.

Meski tak ada wakil Italia yang melaju ke babak perempat final Liga Champions 2023-2024, tetapi Massimiliano Allegri tak boleh tertinggal untuk menyaksikan laga Real Madrid melawan Manchester City. Menurutnya pertemuan dua tim tersebut merupakan laga yang luar biasa.

"Real Madrid-Manchester City merupakan pertandingan yang luar biasa, dengan nilai teknik yang tinggi dan manajemen bola yang luar biasa. Sangat menyenangkan untuk menyaksikannya," kata Massimiliano Allegri dikutip dari Football Italia, Minggu (14/4/2024).

Pelatih asal Tusca, Italia itu pun mengaku senang wakil Italia kembali menunjukkan kualitasnya di kompetisi Eropa, karena Inter Milan, AS Roma, dan Fiorentina mampu melaju ke babak final musim lalu. Sementara di musim ini, Italia berpeluang memiliki tiga wakil di babak semifinal.