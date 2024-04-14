Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Banyak Klub Italia yang Mulai Unjuk Gigi di Kompetisi Eropa, Massimiliano Allegri Ikut Senang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |05:36 WIB
Banyak Klub Italia yang Mulai Unjuk Gigi di Kompetisi Eropa, Massimiliano Allegri Ikut Senang
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri ikut senang melihat banyak klub Italia yang mulai unjuk gigi di kompetisi Eropa. Menurutnya itu pertanda baik, yang berarti sepakbola Italia kini mulai membaik.

Ya, setidaknya saat ini Italia berpotensi mengirim tiga wakilnya lolos ke babak semifinal kompetisi Eropa. Seperti halnya AS Roma sukses meraih kemenangan 1-0 atas AC Milan di leg pertama babak perempat final Liga Europa musim ini. Selain itu, Atalanta berhasil membungkam Liverpool dengan skor 3-0.

Sementara Fiorentina menjadi satu-satunya wakil Italia yang berlaga di Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Namun, La Viola -julukan Fiorentina- mendapatkan hasil imbang tanpa gol dengan Viktoria Plzen di leg pertama babak delapan besar.

Meski tak ada wakil Italia yang melaju ke babak perempat final Liga Champions 2023-2024, tetapi Massimiliano Allegri tak boleh tertinggal untuk menyaksikan laga Real Madrid melawan Manchester City. Menurutnya pertemuan dua tim tersebut merupakan laga yang luar biasa.

Massimiliano Allegri

"Real Madrid-Manchester City merupakan pertandingan yang luar biasa, dengan nilai teknik yang tinggi dan manajemen bola yang luar biasa. Sangat menyenangkan untuk menyaksikannya," kata Massimiliano Allegri dikutip dari Football Italia, Minggu (14/4/2024).

Pelatih asal Tusca, Italia itu pun mengaku senang wakil Italia kembali menunjukkan kualitasnya di kompetisi Eropa, karena Inter Milan, AS Roma, dan Fiorentina mampu melaju ke babak final musim lalu. Sementara di musim ini, Italia berpeluang memiliki tiga wakil di babak semifinal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635991/timnas-indonesia-u23-jangan-anggap-remeh-lawan-di-grup-c-sea-games-2025-ghz.webp
Timnas Indonesia U-23 Jangan Anggap Remeh Lawan di Grup C SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/anthony_sinisuka_ginting.jpg
Hasil French Open 2025: Anthony Ginting dan Jafar/Felisha Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement