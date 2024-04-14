Pep Guardiola Girang Manchester City Bantai Luton Town demi Tekan Liverpool-Arsenal

MANCHESTER - Manchester City berhasil membantai Luton Town 5-1 pada pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Pep Guardiola senang dengan hasil itu lantaran akan memberi tekanan kepada Liverpool dan Arsenal.

Bermain di Etihad Stadium, Sabtu 13 April 2024 malam WIB, The Citizens unggul cepat pada menit kedua lewat gol bunuh diri pemain Luton, Daiki Hashioka. Namun, setelah itu mereka tak mampu mencetak gol lagi hingga babak pertama usai meski membombardir pertahanan tim tamu.

Gol kedua baru lahir pada menit 64 lewat Mateo Kovacic dan 12 menit kemudian Erling Haaland membuat mereka unggul 3-0 via titik putih. Luton sempat mendapat gol hiburan lewat gol Ross Barkley pada menit 81.

Tuan rumah berhasil mendapatkan dua gol tambahan lagi dari Jeremy Doku (87’) dan Josko Gvardiol (90+3’) untuk mengakhiri laga dengan skor 5-1. Menang telak, Guardiola pun puas.

“Kami bermain seperti yang kami lakukan di Crystal Palace, Real Madrid. kami bermain sangat bagus, terutama di babak kedua. Hari ini kami mencetak lima gol lagi, mereka tahu betapa sulitnya Luton. Kami memainkan permainan yang seharusnya kami mainkan,” kata Guardiola dilansir dari Manchester Evening News, Minggu (14/4/2024).

"Saya tidak punya keraguan, betapa kami masih berlari di setiap lini. Aksi terakhir, transisi, enam pemain. Tim ini hidup,” tambah pria asal Spanyol itu.

Dengan hasil tersebut, Man City naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024, yang dengan koleksi 73 poin dari 32 laga. Dua pesaing, Arsenal dan Liverpool, yang kini berjarak dua poin, baru akan bermain pada Minggu (14/4/2024).