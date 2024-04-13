Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lawan Jepang U-23 atau Korea Selatan U-23 jika Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:54 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lawan Jepang U-23 atau Korea Selatan U-23 jika Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?
Timnas Indonesia U-23 berpotensi lawan Jepang atau Korea Selatan di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 berpotensi menghadapi lawan berat jika berhasil lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab ada peluang Garuda Muda akan ditunggu antara Jepang U-23 atau Korea Selatan U-23 di babak 8 besar tersebut.

Seperti yang diketahui, mulai 15 April 2024 Timnas Indonesia U-23 akan berjuang di kompetisi Piala Asia U-23 2024. Rencananya, turnamen yang digelar di Qatar tersebut akan berlangsung sampai 3 Mei 2024.

Timnas Indonesia U-23 pun tergabung di Grup A pada ajang Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda tepatnya akan ditantang tiga tim kuat, yakni Australia U-23, Yordania U-23, dan tim tuan rumah Qatar U-23.

Untuk bisa lolos ke babak berikutnya alias perempatfinal, maka Timnas Indonesia U-23 harus berada di posisi dua besar pada Grup A. Perlu diingat, tidak ada tim peringkat tiga terbaik seperti Piala Asia 2023, di mana berkat hal tersebut Garuda mampu lolos ke 16 besar.

Timnas Jepang U-23

Di Piala Asia U-23 2024 tim asuhan Shin Tae-yong itu harus benar-benar tampil maksimal demi bisa lolos ke babak perempatfinal. Menariknya, andai target dua besar itu tercapai dan Garuda Muda lolos ke perempatfinal, maka lawan berat diprediksi siap menanti Pratama Arhan dan kawan-kawan.

Sebab Grup A dipastikan akan bertemu wakil Grup B yang berisikan Jepang U-23, Korea Selatan U-23, China U-23, dan Uni Emirat Arab (UEA) U-23. Di atas kertas, Jepang dan Korea Selatan berpotensi finis di dua besar pada Grup B tersebut.

