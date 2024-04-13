Dean Zandbergen, Emil Audero dan Calvin Verdonk Siap Perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024?

Dean Zandbergen (jersey hijau) bersama Emil Audero dan Calvin Verdonk berpotensi memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen_)

DEAN Zandbergen, Emil Audero dan Calvin Verdonk siap memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024? Tanda-tanda tiga pemain keturunan ini segera berseragam merah Timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya?

Kita mulai bahas dari Dean Zandbergen. Penyerang 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Dean Zandbergen tenggelam di antara dua penyerang keturunan lain, yakni Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Ole Romeny (FC Utrecht).

(Dean Zandbergen segera perkuat Timnas Indonesia?)

Nama Jens Raven muncul karena penyerang 18 tahun ini sempat foto bareng Shin Tae-yong pada awal Maret 2024. Sementara Ole Romeny, mengaku sudah video call dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, dalam wawancara dengan Voetball Primeur, Ole Romeny mengaku belum tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Hanya saja, tiba-tiba sosok Dean Zandbergen muncul ke permukaan. Penyerang milik Jong Sparta/Sparta Rotterdam itu diketahui video call dengan sfaff ahli Menpora bidang pemain diaspora, Hamdan Hamedan, pada Jumat 12 April 2024. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Dean Zandbergen.

Selanjutnya Emil Audero. Di luar dugaan, kiper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir.

“Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya.