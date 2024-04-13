Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dean Zandbergen, Emil Audero dan Calvin Verdonk Siap Perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:35 WIB
Dean Zandbergen, Emil Audero dan Calvin Verdonk Siap Perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024?
Dean Zandbergen (jersey hijau) bersama Emil Audero dan Calvin Verdonk berpotensi memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen_)
A
A
A

DEAN Zandbergen, Emil Audero dan Calvin Verdonk siap memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024? Tanda-tanda tiga pemain keturunan ini segera berseragam merah Timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya?

Kita mulai bahas dari Dean Zandbergen. Penyerang 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Dean Zandbergen tenggelam di antara dua penyerang keturunan lain, yakni Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Ole Romeny (FC Utrecht).

Dean Zandbergen segera perkuat Timnas Indonesia?)

(Dean Zandbergen segera perkuat Timnas Indonesia?)

Nama Jens Raven muncul karena penyerang 18 tahun ini sempat foto bareng Shin Tae-yong pada awal Maret 2024. Sementara Ole Romeny, mengaku sudah video call dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, dalam wawancara dengan Voetball Primeur, Ole Romeny mengaku belum tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Hanya saja, tiba-tiba sosok Dean Zandbergen muncul ke permukaan. Penyerang milik Jong Sparta/Sparta Rotterdam itu diketahui video call dengan sfaff ahli Menpora bidang pemain diaspora, Hamdan Hamedan, pada Jumat 12 April 2024. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Dean Zandbergen.

Selanjutnya Emil Audero. Di luar dugaan, kiper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir.

“Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/49/1635997/breaking-news-marc-marquez-absen-hingga-akhir-musim-motogp-2025-xgi.webp
Breaking News, Marc Marquez Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/alwi_farhan.jpg
Hasil French Open 2025: Alwi Farhan Tembus Perempat Final usai Singkirkan Wakil Irlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement