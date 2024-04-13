Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Diturunkan Shin Tae-yong?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:10 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Diturunkan Shin Tae-yong?
Justin Hubner belum bisa main di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Qatar di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Jassim bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Di uji coba terakhir, baik Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Qatar U-23 sama-sama meraih kemenangan. Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-23, sedangkan Qatar U-23 menumbangkan Malaysia U-23 (1-0).

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas UEA U-23 di laga uji coba. (Foto: PSSI)

Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, akan mengandalkan formasi 3-4-3. Lantas, apakah Shin Tae-yong langsung menurunkan bek andalan yang kini merumput bersama Cerezo Osaka, Justin Hubner?

Jawabannya tidak. Sebab, bek 20 tahun ini belum bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-23 ketika bersua Timnas Qatar U-23.

Kabarnya, Justin Hubner baru gabung skuad Garuda Muda pada Rabu, 17 April 2024. Justin Hubner baru tersedia ketika Timnas Indonesia U-23 menantang tim kuat Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Meski Justin Hubner absen, Shin Tae-yong sudah memiliki trio baku di lini belakang. Trio ini yang membantu Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas UEA U-23, yakni Muhammad Ferarri, Rizky Ridho dan Komang Teguh.

Halaman: 1 2
1 2
      
