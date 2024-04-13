Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Top Ini Makin Gacor Usai Tampil di Piala Asia U-23, Nomor 1 Pemain PSG

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:07 WIB
3 Pemain Top Ini Makin Gacor Usai Tampil di Piala Asia U-23, Nomor 1 Pemain PSG
Lee Kang-in sempat membela Timnas Korea Selatan U-23 di ajang Piala Asia U-23 (Foto: PSG)
A
A
A

TIGA pemain top yang makin gacor usai tampil di Piala Asia U-23 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya saat ini bermain untuk raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG).

Kali ini Okezone akan membahas tiga pemain top yang makin gacor usai tampil di Piala Asia U-23. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut daftarnya.

3. Almoez Ali (Qatar)


Pertama ada nama Almoez Ali yang pernah membela Timnas Qatar U-23. Saat ini, Ali yang berusia 27 tahun sudah memiliki 99 caps bersama Timnas Qatar senior.

Almoez Ali terus menunjukkan tajinya bersama The Maroons. Dia tercatat sudah mencetak 47 gol untuk Timnas Qatar.

2. Takuma Asano (Jepang)


Berikutnya ada Takumo Asano yang pernah memperkuat Timnas Jepang U-23 di Piala Asia U-23 2016 lalu. Pemain yang kini berusia 29 tahun ini menjadi langganan Timnas Jepang di level senior.

Asano kerap menjadi sosok krusial saat Samurai Blue. Tak heran dia kerap mendapat kepercayaan pelatih untuk bermain di turnamen penting.

Halaman:
1 2
      
