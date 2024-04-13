Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Takkan Berjuang Sendirian di Qatar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |15:14 WIB
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi tuan rumah Qatar di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Timnas Indonesia U-23 tinggal beberapa hari lagi akan tampil di ajang Piala Asia U-23 di Qatar. Meski bermain jauh di negeri orang, Skuad Garuda Muda dipastikan tidak akan berjuang sendirian.

Antusias masyarakat Indonesia yang berada di sana saat menyambut tim asuhan Shin Tae-yong itu. Rafael Struick dan kolega tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024 bersama dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Ajang itu akan berlangsung sejak 15 April sampai dengan 3 Mei 2024.

Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan mengatakan Timnas Indonesia memang selalu mendapatkan sambutan hangat saat berada di Qatar. Hal itu pun sebagai hal positif yang menandakan tim itu tidak akan berjuang sendirian dalam Piala Asia U-23.

"Dari waktu ke waktu selalu ada kombinasi yang bagus Timnas Indonesia dengan diaspora Indonesia di Qatar," kata Ridwan dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Sabtu (13/4/2024).

Berkaca pada Piala Asia Qatar 2023, lalu, Timnas Indonesia senior pun mendapatkan dukungan besar masyarakat Indonesia dalam setiap laga. Sebab, mereka selalu memadati tadion untuk memberikan dukungan agar timnya kebanggaannya dapat meraih hasil maksimal.

Timnas Indonesia senior pun berhasil menembus babak 16 bebas dalam ajang itu yang mana menjadi sejarah baru. Fase itu pun menjadi target dari tim tersebut.

