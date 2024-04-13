MNC Vision dan K-Vision Hadirkan Laga AFC U-23 Asian Cup Qatar 2024

MNC Vision dan K-Vision sebagai TV Satelit terkemuka di Indonesia dengan bangga mengumumkan akan menyiarkan pertandingan para Skuad Garuda Muda di ajang AFC Asian Cup Qatar 2024 secara eksklusif dengan kualitas HD. Dengan kehadiran ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman menyaksikan sepak bola terbaik di Asia.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman menonton yang spektakuler kepada pelanggan kami, MNC Vision dan K-Vision memastikan bahwa setiap momen penting dalam dunia sepakbola dapat diakses dengan mudah oleh para pecinta olahraga di seluruh negeri. Kehadiran AFC U-23 dilayar kaca adalah salah satu bukti nyata dan komitmen kami untuk menyajikan olahraga berkualitas tinggi kepada pelanggan kami.

Piala Asia U-23 adalah harapan bagi Indonesia untuk meraih juara di ajang tersebut. Perhelatan ini akan menjadi edisi ke-6 dari event tersebut. Kejuaraan sepak bola internasional dua tahunan yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk tim nasional putra U-23 Asia untuk mengembangkan persepakbolaan khususnya kawasan Asia. Turnamen ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024.

Qatar kembali menjadi tuan rumah di turnamen tersebut, dan akan digelar di tiga kota yaitu Al Rayyan, Doha, dan Al Wakrah. Timnas Indonesia U-23 menjadi satu di antara 16 tim yang akan berlaga dalam turnamen yang digelar di Qatar nanti.

Diikuti oleh 16 negara diantaranya Qatar, Jordania, Korea Selatan , Vietnam, Jepang, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, Thailand, Australia, Arab Saudi, Indonesia, Kuwait, Tajikistan, China, Malaysia.

Tiga tim teratas pada akhir turnamen akan lolos ke Olimpiade di Perancis sebagai perwakilan AFC, sedangkan tim urutan keempat akan memainkan pertandingan tandang (play-off) AFC–CAF untuk memperebutkan tempat yang tersisa. Dukung skuad Garuda Muda Indonesia agar bisa menembus babak semifinal dan meraih tiket Olimpiade 2024 di Paris.