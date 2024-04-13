Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Garuda Muda Siap Tempur dalam Misi Kemenangan di Piala Asia U-23 2024, Saksikan Live di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |11:55 WIB
Garuda Muda Siap Tempur dalam Misi Kemenangan di Piala Asia U-23 2024, Saksikan Live di Vision+
Saksikan laga-laga Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Semangat garuda muda kembali berkobar di kancah Asia! Timnas Indonesia U-23 siap mengukir sejarah baru di ajang bergengsi Piala Asia U-23 2024 yang diselenggarakan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Pertandingan ini bisa disaksikan melalui live streaming Vision+.

Ini merupakan debut perdana bagi Indonesia di turnamen ini, di mana 16 tim terbaik Asia akan bertanding memperebutkan gelar juara. Tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, dan Arab Saudi siap menjadi batu rintangan. Tak hanya itu, rivalitas Asia Tenggara pun akan tersaji saat Indonesia bertemu Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Timnas Indonesia U-23 jelang laga uji coba (Foto: PSSI)

Indonesia berada dalam Grup A yang berisi timnas Qatar, Australia, dan Yordania. Dalam pengundian babak grup, Indonesia berada di peringkat keempat berdasarkan performa tim di Piala Asia U-23 2022. Ini berarti, Garuda Muda akan bersaing dengan tim-tim unggulan di babak penyisihan grup.

Shin Tae-yong pun telah resmi memanggil 28 pemain untuk persiapan Piala Asia U-23 2024. Ia juga menargetkan Timnas U-23 untuk lolos dari babak grup dan menembus babak perempat final. Pencapaian ini tentu akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.

Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala Asia U-23 Qatar 2024

Senin, 15 April 2024

Qatar vs Indonesia | 22.30 WIB

Kamis, 18 April 2024

Indonesia vs Australia | 20.00 WIB

Minggu, 21 April 2024

Yordania vs Indonesia | 20.00 WIB

Saksikan perjuangan garuda muda di Piala Asia U-23 2024 mulai 15 April-3 Mei 2024. Anda dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- khusus untuk pelanggan baru.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635849/jadwal-dan-link-streaming-wondr-by-bni-indonesia-masters-super-100-ii-2025-di-vision-gaz.webp
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia Masters Super 100 II 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/jude_bellingham.jpg
Klasemen Liga Champions Terkini: Real Madrid Tempel Ketat PSG
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement