JAKARTA - Semangat garuda muda kembali berkobar di kancah Asia! Timnas Indonesia U-23 siap mengukir sejarah baru di ajang bergengsi Piala Asia U-23 2024 yang diselenggarakan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Pertandingan ini bisa disaksikan melalui live streaming Vision+.

Ini merupakan debut perdana bagi Indonesia di turnamen ini, di mana 16 tim terbaik Asia akan bertanding memperebutkan gelar juara. Tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, dan Arab Saudi siap menjadi batu rintangan. Tak hanya itu, rivalitas Asia Tenggara pun akan tersaji saat Indonesia bertemu Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Indonesia berada dalam Grup A yang berisi timnas Qatar, Australia, dan Yordania. Dalam pengundian babak grup, Indonesia berada di peringkat keempat berdasarkan performa tim di Piala Asia U-23 2022. Ini berarti, Garuda Muda akan bersaing dengan tim-tim unggulan di babak penyisihan grup.

Shin Tae-yong pun telah resmi memanggil 28 pemain untuk persiapan Piala Asia U-23 2024. Ia juga menargetkan Timnas U-23 untuk lolos dari babak grup dan menembus babak perempat final. Pencapaian ini tentu akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.

Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala Asia U-23 Qatar 2024

Senin, 15 April 2024

Qatar vs Indonesia | 22.30 WIB

Kamis, 18 April 2024

Indonesia vs Australia | 20.00 WIB

Minggu, 21 April 2024

Yordania vs Indonesia | 20.00 WIB

Saksikan perjuangan garuda muda di Piala Asia U-23 2024 mulai 15 April-3 Mei 2024.

