Momen Haru Ragnar Oratmangoen saat Hafal Nyanyikan Lagu Nasional Bagimu Negeri

MOMEN haru Ragnar Oratmangoen saat hafal nyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri akan dibahas Okezone. Padahal, pemain Fortuna Sittard itu terhitung baru resmi berstatus Warga Ngera Indonesia (WNI).

Ragnar Oratmangoen tepatnya mendapat status sebagai WNI pada Maret 2024 kemarin. Pemain 26 tahun itu langsung melakoni laga debutnya bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ragnar memperkuat Timnas Indonesia saat bertamu ke markas Vietnam, My Dinh Stadium. Hebatnya, dia langsung mencetak gol sekaligus membawa Skuad Garuda menang telak 3-0 di laga tersebut.

Pada laga itulah, Ragnar Oratmangoen terlihat sangat haru ketika menyanyikan salah satu lagu nasional berjudul Bagimu Negeri. Hal tersebut terlihat dalam sebuah video yang dibagikan channel resmi Timnas Indonesia di YouTube.

Dalam video berdurasi 14 menit 42 detik itu, para pemain setelah pertandingan melawan Vietnam mendatangi suporter yang berada di tribun belakang gawang.