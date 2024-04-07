Momen Ragnar Oratmangoen Dibuat Mati Kutu Mees Hilgers di Laga FC Twente vs Fortuna Sittard

MOMEN Ragnar Oratmangoen dibuat mati kutu Mees Hilgers di laga FC Twente vs Fortuna Sittard pada lanjutan Liga Belanda 2023-2024 menarik untuk diulas. Sebab, laga itu mempertemukan dua pemain berdarah Indonesia.

Laga FC Twente vs Fortuna Sittard itu terjadi di pekan ke-29 Liga Belanda 2023-2024, Minggu (7/4/2024) dini hari WIB. Pertandingan itu dimenangi tuan rumah dengan skor 2-0.

Hilgers turun sebagai starter untuk Twente, begitu juga Oratmangoen di kubu Fortuna. Sayangnya, kedua pemain harus diganti di babak kedua.

Pelatih Joseph Oosting memberi 69 menit bagi Hilgers. Di sisi lain, Oratmangoen mendapat kesempatan selama 63 menit dari pelatih Danny Buijs.

Selama itu, kedua pemain tercatat berduel sebanyak dua kali. Pada dua kesempatan itu pula, Hilgers sukses menetralkan ancaman Oratmangoen yang dipasang sebagai gelandang serang.

Momen pertama terjadi saat pemain Timnas Indonesia itu berusaha menembus pertahanan Twente dengan giringan bolanya. Namun, Hilgers sigap menghalangi laju Oratmangoen sehingga serangan itu gagal.