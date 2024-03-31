Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Ragnar Oratmangoen Salah Pakai Jersey di Laga Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |11:06 WIB
Momen Kocak Ragnar Oratmangoen Salah Pakai Jersey di Laga Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard
Ragnar Oratmangoen salah memakai jersey di laga Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard. (Foto: TikTok/@mediastorys)
A
A
A

MOMEN kocak bintang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, salah memakai jersey di laga Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard akan diulas Okezone. Semalam, Fortuna Sittard bertandang ke markas Sparta Rotterdam di lanjutan pekan ke-27 Liga Belanda 2023-2024.

Seperti biasa, Ragnar Oratmangoen diperankan pelatih Fortuna Sittard sebagai pemain starter. Dalam pola 4-2-3-1, Ragnar Oratmangoen bermain sebagai second striker.

Fortuna Sittard dihajar Sparta Rotterdam 4-0 di laga Liga 1 Belanda 2023-2024 semalam. (Foto: Instagram/@fortuna_sittard)

(Fortuna Sittard dihajar Sparta Rotterdam 4-0 di laga Liga 1 Belanda 2023-2024 semalam. (Foto: Instagram/@fortuna_sittard)

Sayangnya, Fortuna Sittard benar-benar terkunci di laga ini. Laga berjalan 28 menit, Sparta Rotterdam unggul 1-0 melalui aksi Arno Verschueren.

Skor 1-0 untuk keunggulan Sparta Rotterdam bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua inilah, Ragnar Oratmangoen menjadi sorotan.

Biasanya, seorang pesepakbola mengganti jersey yang dikenakannya di jeda babak pertama. Sebab, jersey yang digunakan di babak pertama sudah penuh dengan keringat.

Namun, momen unik terjadi. Di awal babak kedua ini, Ragnar Oratmangoen tidak mengenakan jersey dengan nama punggung “Oratmangoen”. Ia justru mengenakan jersey dengan nama punggung Lonwijk.

Sekadar diketahui, di skuad Fortuna Sittard terdapat pemain dengan nama Justin Lonwijk. Tercatat, Ragnar Oratmangoen mengenakan jersey dengan nama punggung Lonwijk selama sembilan menit atau hingga menit 54, sebelum akhirnya wasit yang menyadarinya.

