HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Komposisi Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |02:00 WIB
Shin Tae-yong memimpin TC Timnas Indonesia U-23 di Dubai (Foto: PSSI)
KUALA LUMPUR - Komposisi pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 mendapat sorotan dari media Malaysia, makan bola. Mereka bahkan membahas lima pemain yang dicoret pelatih Shin Tae-yong untuk ajang kali ini.

Makan Bola menuliskan artikel dengan judul “Shin Tae-yong Coret 5 Pemain Dari Timnas Indonesia U-23". Media itu heran mengapa pelatih itu mencoret Bagas Kaffa.

Timnas Indonesia U-23 mencoret 5 pemain untuk memenuhi regulasi tampil pada ajang Piala Asia U-23 2024 kali ini. Lima pemain tersebut, yakni Kelima pemain itu adalah Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen), Erlangga Setyo (PSPS Riau), Haykal Alhafiz (PSIS Semarang), Bagas Kaffa (Barito Putera), dan Rifky Dwi (Persita Tangerang).

"Nama Bagas Kaffa tentu menjadi sorotan. Sebab, dia merupakan pemain andalan Barito Putera. Namun, di posisi bek kanan, ada pemain jempolan lainnya, yakni Ilham Rio Fahmi (Persija Jakarta) dan Fajar Fathurrahman (Borneo FC)," tulis media itu.

Media itu pun tidak terkejut Timnas Indonesia U-23 tidak diperkuat Nathan. Oleh dikarenakan, Piala Asia U-23 bukan agenda FIFA yang membuat setiap klub tidak diwajibkan melepas pemain ke timnas.

"Nathan tidak mendapatkan izin dari klubnya karena memang bukan agenda FIFA. Sementara empat nama lainnya dicoret lantaran kalah saing," sambung akun itu.

Halaman:
1 2
      
