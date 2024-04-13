Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSG Tawarkan Kontrak 4 Tahun untuk Datangkan Victor Osimhen dari Napoli

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |00:00 WIB
PSG Tawarkan Kontrak 4 Tahun untuk Datangkan Victor Osimhen dari Napoli
Victor Osimhen dikabarkan segera merapat ke PSG (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) dilaporkan tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan jasa Victor Osimhen. Raksasa Prancis itu kabarnya sudah mengajukan tawaran kontrak untuk sang striker.

Les Parisiens -julukan PSG- tengah mempersiapkan diri kehilangan sang bintang, Kylian Mbappe, pada musim panas mendatang. Sebab, striker Timnas Prancis itu enggan memperpanjang kontraknya dan hampir dipastikan bergabung dengan Real Madrid musim depan.

Oleh karena itu, PSG mengincar sejumlah nama besar untuk menggantikan Mbappe, termasuk Osimhen. Setelah melakukan pendekatan, tim asuhan Luis Enrique itu kini disebut sebagai yang terdepan untuk mendapatkannya.

Osimhen sendiri memiliki klausul pelepasan sebesar 130 juta Euro (Rp2,22 triliun) dalam kontraknya. Alhasil, sangat jelas berapa banderol yang perlu dikeluarkan oleh sang raksasa Liga Prancis untuk mendapatkannya dari Napoli.

Menurut laporan Football Italia, pada Kamis (11/4/2024), PSG ingin mempercepat penyelesaian kesepakatan dengan Osimhen untuk mengalahkan rival mereka dalam perburuannya. Kabarnya, mereka juga telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi empat tahun senilai lebih dari 13 juta Euro (Rp222 miliar) ditambah kendali atas hak citranya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635621/media-vietnam-bicara-peluang-park-hangseo-latih-timnas-indonesia-vtb.webp
Media Vietnam Bicara Peluang Park Hang-seo Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/01/06/park_hang_seo.jpg
Park Hang Seo Disebut Tolak Latih Timnas Indonesia, Media Vietnam Ungkap Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement