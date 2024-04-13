PSG Tawarkan Kontrak 4 Tahun untuk Datangkan Victor Osimhen dari Napoli

PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) dilaporkan tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan jasa Victor Osimhen. Raksasa Prancis itu kabarnya sudah mengajukan tawaran kontrak untuk sang striker.

Les Parisiens -julukan PSG- tengah mempersiapkan diri kehilangan sang bintang, Kylian Mbappe, pada musim panas mendatang. Sebab, striker Timnas Prancis itu enggan memperpanjang kontraknya dan hampir dipastikan bergabung dengan Real Madrid musim depan.

Oleh karena itu, PSG mengincar sejumlah nama besar untuk menggantikan Mbappe, termasuk Osimhen. Setelah melakukan pendekatan, tim asuhan Luis Enrique itu kini disebut sebagai yang terdepan untuk mendapatkannya.

Osimhen sendiri memiliki klausul pelepasan sebesar 130 juta Euro (Rp2,22 triliun) dalam kontraknya. Alhasil, sangat jelas berapa banderol yang perlu dikeluarkan oleh sang raksasa Liga Prancis untuk mendapatkannya dari Napoli.

Menurut laporan Football Italia, pada Kamis (11/4/2024), PSG ingin mempercepat penyelesaian kesepakatan dengan Osimhen untuk mengalahkan rival mereka dalam perburuannya. Kabarnya, mereka juga telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi empat tahun senilai lebih dari 13 juta Euro (Rp222 miliar) ditambah kendali atas hak citranya.