HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cinta Chelsea, Victor Osimhen Ingin Gabung The Blues Musim Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:16 WIB
Cinta Chelsea, Victor Osimhen Ingin Gabung The Blues Musim Depan
Victor Osimhen kala membela Napoli. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Striker Napoli, Victor Osimhen, disebut mencintai Chelsea. Osimhen pun disebut ingin bergabung dengan The Blues -julukan Chelsea- pada musim depan.

Hal itu diklaim langsung oleh agennya sendiri, sekaligus mantan bintang Chelsea, John Obi Mikel. Dia mengungkapkan bahwa Osimhen sangat tertarik untuk bergabung dengan tim asuhan Mauricio Pochettino itu karena dia sangat mencintai Chelsea.

Victor Osimhen

Terlebih, Osimhen ingin mengikuti jejak para seniornya dari Nigeria yang pernah membela klub asal London itu. Di antaranya, ada Victor Moses hingga Celestine Babayaro.

“Saya pikir ada ketertarikan yang tulus di antara keduanya. Saya pikir dia mencintai klub ini (Chelsea), dia ingin datang ke klub,” kata Mikel dilansir dari Evening Standard, Jumat (1/3/2024).

“Jelas, dia ingin mengikuti jejak saya sebagai pemain Nigeria yang pernah bermain untuk Chelsea – Victor Moses, Celestine Babayaro, tidak banyak dari kami,” tambahnya.

The Blues -julukan Chelsea- sendiri dikabarkan sangat ingin mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Sebab, lini depan mereka saat ini cukup tumpul sehingga kerap kali kesulitan untuk mencetak gol.

Osimhen pun menjadi target teratas yang diincar oleh Chelsea pada musim panas mendatang. Performa Napoli yang menurun drastis setelah juara Liga Italia musim lalu kabarnya juga membuat stiker asal Nigeria itu berniat untuk meninggalkan klubnya pada akhir musim ini.

Osimhen sendiri memiliki klausul pelepasan sebesar 113 juta poundsterling (sekira Rp2,24 triliun) dalam kontraknya. Paris Saint-Germain (PSG) dan Manchester United menjadi dua tim yang disebut juga tertarik untuk mendatangkannya sehingga Chelsea bakal punya pesaing sengit untuk mengamankan jasanya.

Telusuri berita bola lainnya
