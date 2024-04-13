Libur Lebaran Selesai, Persebaya Surabaya Fokus ke Laga Kontra Dewa United

SURABAYA - Libur lebaran sudah selesai bagi para penggawa Persebaya Surabaya. Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- sudah kembali berlatih sejak, Kamis (11/4/2024).

Persebaya Surabaya langsung fokus melakukan persiapan jelang melawan Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu (16/4/2024).

Pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan liburan singkat pastinya sangat berarti untuk para pemain. Oleh dikarenakan, pemain bisa pemulihan setelah jadwal pada kompetisi dan juga berkumpul dengan keluarga.

"Sekarang ini soal pemulihan dan menjaga tubuh mereka, karena Anda bisa melihat mereka mengalami nyeri otot, hal-hal seperti ini, tapi ini bagus karena mereka membutuhkannya. Karena ketika Liga 1 dimulai 3-4 hari lagi penting untuk kondisi fisik pemain," kata Paul dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (12/4/2024).

Pelatih asal Irlandia Utara itu mengatakan timnya saat ini sedang ditempan pola latihan fisik yang sudah disusun tim pelatih. Latihan itu agar pemain kembali siap menjalani padatnya kompetisi kasta teratas di tanah air.

"Yang penting buat kami mainnya bagus. Tapi kondisi fisiknya harus prima sampai akhir. Kami menambah menit tambahan karena kami tahu di Indonesia tidak ada permainan 90 menit," ucapnya.