Liga 1 2023-2024 Bergulir Kembali, 2 Pemain Persebaya Surabaya Ini Batal Mudik

SURABAYA – Dua pemain Persebaya Surabaya, Muhammad Iqbal dan Wildan Ramdhani mengurungkan niat untuk menjalani mudik lebaran di tahun ini. Sebab mereka awalnya berniat pulang kampung karena kompetisi ditunda, namun nyatanya Liga 1 2023-2024 akan kembali bergulir di pertengahan April ini.

Sebelumnya, PT LIB dan PSSI resmi menghentikan Liga 1 sebagai bentuk dukungan persiapan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Wacananya, kompetisi akan kembali digulirkan pada awal Mei. Namun, PT LIB beberapa waktu lalu memutuskan untuk menggulirkan kembali kompetisi Liga 1 pada Senin, 15 April mendatang.

Situasi ini membuat jadwal empat laga sisa Liga 1 2023-2024 menjadi padat dan membuat pemain Persebaya harus melakukan beberapa penyesuaian termasuk jadwal mudik lebaran. Pasalnya, skuad berjuluk Bajul Ijo itu akan menghadapi Dewa United di pekan ke-31 pada Selasa (16/3/2024).

Pelatih Persebaya Paul Munster hanya memberikan libur dua hari, pada tanggal 10 dan 11 April buntut dari padatnya jadwal yang ada. Alhasil, beberapa pemain seperti Iqbal dan Wildan mengurungkan niatnya untuk merayakan lebaran di kampung halamannya.

Iqbal yang merupakan pemain kelahiran Padang Pariaman, Sumatera Barat, memutuskan untuk tidak balik kampung dan memilih lebaran di Surabaya. Karena menurutnya, jika dipaksakan untuk pulang akan berdampak pada kondisi fisiknya.

“Melihat jadwal libur hari raya tentunya saya tidak pulang, apabila dipaksakan tentu capek di perjalanan. Apalagi tiket waktu hari raya juga melambung tinggi, untuk itu saya lebaran di Surabaya saja,” kata Iqbal, dipetik dari situs resmi Persebaya Surabaya, Minggu (7/4/2024).