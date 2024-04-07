Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persebaya Surabaya Tak Kaget Liga 1 2023-2024 Batal Ditunda Sebulan Imbas Piala Asia U-23 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:43 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Tak Kaget Liga 1 2023-2024 Batal Ditunda Sebulan Imbas Piala Asia U-23 2024
Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster sudah tidak kaget dengan sepakbola Indonesia (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengaku tak terkejut dengan keputusan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) memutar kembali Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, pihak operator memutuskan penundaan Liga 1 sampai selesai bergulirnya Piala Asia U-23 2024.

Menurut Munster, perubahan jadwal itu tidak mengagetkan. Ia menyebut sudah terbiasa dengan situasi itu karena sebelumnya pernah menangani Bhayangkara FC hampir tiga tahun.

Yan Victor mencetak gol tunggal kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC 1-0 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

"Saya tidak terganggu dengan perubahan ini, tapi saya harus beradaptasi. Jadi bagi saya adaptasi tidak masalah, apalagi di Indonesia karena banyak hal berubah," ucap Munster, dikutip pada Minggu (7/4/2024).

"Jadi adaptasinya tidak perlu diganggu, karena sekali lagi, saya sudah pernah ke Indonesia sebelumnya. Jadi, saya tahu situasi ini," imbuh pria asal Irlandia Utara itu.

Munster saat ini lebih memilih untuk fokus meningkatkan strategi timnya. Ia ingin anak asuhnya bisa menampilkan permainan terbaik saat berusa Dewa United usai libur Lebaran.

"Jadi bagi saya, itulah adanya. Tapi adaptasi dengan para pemain, mereka juga tahu bagaimana. Di Indonesia juga keadaannya selalu berubah, tapi mudah-mudahan tidak seratus persen," tukas Munster.

Persebaya sendiri hanya memberikan jatah libur Hari Raya Idul Fitri kepada para pemainnya selama dua hari. Sebab, laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 melawan Dewa United hanya berjarak beberapa hari usai Lebaran.

