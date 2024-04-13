Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Lebih Sulit Gaet Erling Haaland ketimbang Kylian Mbappe

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |09:50 WIB
Real Madrid Lebih Sulit Gaet Erling Haaland ketimbang Kylian Mbappe
Real Madrid dinilai sulit mendatangkan Erling Haaland (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)
A
A
A

MADRID - Presiden La Liga, Javier Tebas mengatakan, Real Madrid lebih sulit untuk merekrut Erling Haaland dibandingkan Kylian Mbappe. Sebab, penyerang Paris Saint-Germain (PSG) itu sudah mencapai 99,99 persen untuk bergabung dengan Los Blancos.

Mbappe terus dikaitkan dengan Madrid. Terlebih, kontraknya bersama PSG akan habis pada akhir Juni 2024 dan tak ingin memperpanjang masa baktinya.

Kylian Mbappe

Sementara Mbappe disebut sudah memilih untuk bergabung dengan Madrid untuk musim 2024-2025. Namun, hingga saat ini, El Real belum memberikan pengumuman resmi mengenai kesepakatan dengan kapten Timnas Prancis tersebut.

Tebas mengaku ingin melihat pemain-pemain terbaik bermain di Liga Spanyol. Bahkan, ia mengatakan Mbappe sudah 99,99 persen akan berseragam Madrid musim depan.

"Saya ingin melihat yang terbaik di kompetisi kami. Saya memberikan peluang 99,99% kepada Mbappe, dia akan bermain musim depan dengan Real Madrid," kata Tebas dikutip dari Goal International, Sabtu (13/4/2024).

Halaman:
1 2
      
