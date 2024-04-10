Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

PSG vs Barcelona: Jules Kounde Klaim Tahu Cara Matikan Kylian Mbappe

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |21:28 WIB
PSG vs Barcelona: Jules Kounde Klaim Tahu Cara Matikan Kylian Mbappe
Jules Kounde mengklaim tahu caranya matikan Kylian Mbappe (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
A
A
A

PARIS - Bek Barcelona, Jules Kounde, mengaku tahu cara menghentikan Kylian Mbappe. Menurutnya, para pemain Blaugrana harus saling bekerja sama untuk bisa menghentikan pergerakan bintang Paris Saint-Germain (PSG) tersebut.

Barcelona akan bertemu dengan PSG di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Duel tersebut akan berlangsung di Parc des Princes Stadium, Kamis 11 April 2024 dini hari WIB.

Kylian Mbappe beraksi di laga PSG vs Reims (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Dalam laga nanti, Barcelona tidak diunggulkan untuk meraih kemenangan. Meski begitu, tim tamu sedang dalam tren positif setelah lima laga terakhir di semua kompetisi mampu meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Tak berbeda jauh dengan Barcelona, PSG juga tampil bagus dalam lima laga terakhir. Tim besutan Luis Enrique itu sukses mengantongi empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Kounde mengaku sangat bersemangat. Pasalnya, ia akan tampil untuk pertama kalinya di babak perempatfinal kompetisi Eropa dan sudah mengetahui akan sulitnya laga nanti.

"Saya sangat, sangat, sangat bersemangat," kata Kounde dikutip dari Tribalfootball, Rabu (10/4/2024).

"Ini adalah perempat final pertama saya di kompetisi Eropa, seluruh tim memiliki hasrat yang besar untuk bermain. Kami percaya diri, tetapi kami juga tahu betapa sulitnya pertandingan ini," jelas bek asal Prancis itu.

Halaman:
1 2
      
