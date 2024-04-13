Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Sebut Mental Manchester United Belum Siap Hadapi Bournemouth

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |10:46 WIB
Erik ten Hag Sebut Mental Manchester United Belum Siap Hadapi Bournemouth
Mental Manchester United belum siap menghadapi Bournemouth (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag mengatakan, timnya sedang dirundung masalah mentalitas menjelang melawan Bournemouth. Pertemuan kedua tim akan terjadi dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Vitality Stadium, Sabtu (13/4/2024) pukul 23.30 WIB.

Sebagaimana diketahui, The Red Devils belum menang dalam tiga laga terakhir dalam ajang itu. Tentunya, kondisi itu cukup mengganggu mentalitas tim asuhannya.

Kobbie Mainoo membawa Manchester United berbalik unggul 2-1 atas Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)

Ten Hag mengatakan timnya memang terus menyiapkan diri untuk laga tersebut. Ia nilai mentalitas Man United belum kembali sepenuhnya untuk laga nanti tetapi bukan menjadi masalah besar.

"Kami secara mental belum siap untuk pertandingan itu," kata ten Hag, dilansir dari laman Manchester United, Sabtu (13/4/2024).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan kehilangan poin demi poin memang sangat merugikan timnya. Namun, apa daya Man United sebenarnya sudah berjuang untuk meraih kemenangan.

"Tentu saja ini membuat frustasi, tapi juga untuk tim," tukas ten Hag.

1 2
      
