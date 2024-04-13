Bournemouth vs Manchester United: Marcus Rashford Berpeluang Tampil, Scott McTominay Absen

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag mengatakan, Marcus Rashford berpotensi tampil menghadapi Bournemouth di pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Namun, ia ingin melihat kondisi terakhir sang pemain sebelum berangkat ke selatan.

Manchester United akan menghadapi Bournemouth di laga ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Vitality Stadium, Bournemouth, Sabtu (12/4/2024) pukul 23.30 WIB.

Setan Merah berambisi mendapatkan kemenangan setelah di tiga laga sebelumnya hanya mampu meraih dua imbang dan satu kekalahan. Hal tersebut membuat Man United tertahan di posisi keenam klasemen sementara dengan 49 poin.

Jelang laga, ten Hag mengatakan Rashford sudah mulai berlatih dan kondisinya akan terus dipantau. Ia mengaku akan membuat keputusan untuk memainkan pemain asal Inggris itu atau tidak, setelah melihatnya di sesi latihan terakhir.

"Rashford berlatih kemarin (Kamis 11 April 2024) dan (kita akan) melihat bagaimana dia pulih hari ini," kata ten Hag dikutip dari laman resmi Man United, Sabtu (13/4/2024).

“Kami akan berlatih lagi hari ini (Jumat 12 April) dan kemudian kami akan mengambil keputusan mengenai hal itu,” tukas pria asal Belanda itu.