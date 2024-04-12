Menjelajahi Jejak Juara: Kilas Balik AFC Asian Cup U-23 2013-2022

JAKARTA – Sejak debutnya di tahun 2013, AFC Asian Cup U-23 telah menjadi ajang pembuktian bagi para talenta muda sepak bola Asia untuk menggapai kejayaan. Turnamen ini tak hanya melahirkan juara, namun juga menjadi saksi bisu momen-momen bersejarah dan lahirnya legenda baru.

Menjelang mulainya perhelatan AFC Asian Cup U-23 2024 yang akan disiarkan di Vision+, mari kita telusuri jejak para juara di edisi-edisi AFC Asian Cup U-23 dari tahun 2013 hingga 2022:

2013: Irak Meraih Kemenangan Perdana

Pada edisi perdana turnamen ini, Irak menjadi negara pertama yang menorehkan namanya di papan juara. Di final yang menegangkan, Irak mengalahkan Arab Saudi dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Irak, sekaligus membuka jalan bagi dominasi mereka di turnamen ini di masa depan.

2016: Jepang Bangkit dengan Kemenangan Dramatis

Tiga tahun berselang, giliran Jepang yang menunjukkan dominasinya. Di final yang menegangkan, Jepang berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Kemenangan ini menjadi kebangkitan bagi Jepang setelah kegagalan mereka di edisi sebelumnya.

2018: Uzbekistan Melesat Menuju Puncak

Uzbekistan mencatatkan sejarah baru di tahun 2018 dengan meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Di final, mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi Uzbekistan dalam mengembangkan sepak bola junior mereka.

2020: Korea Selatan Kembali Berjaya

Korea Selatan kembali menunjukkan dominasinya di tahun 2020 dengan meraih gelar juara kedua mereka. Di final yang sengit, mereka mengalahkan Arab Saudi dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini mengantarkan Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan sepak bola muda Asia yang patut diperhitungkan.

2022: Arab Saudi Mendominasi dengan Kemenangan Berkelas

Arab Saudi akhirnya memetik hasil manis di tahun 2022 dengan meraih gelar juara kedua mereka. Di final, mereka menunjukkan performa gemilang dengan mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Arab Saudi terus berkembang dan siap bersaing di level Asia maupun internasional.