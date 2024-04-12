Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Waspada! Inilah 4 Kunci Menuju Puncak Juara AFC Asian Cup U-23 2024!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:43 WIB
Lawan Waspada! Inilah 4 Kunci Menuju Puncak Juara AFC Asian Cup U-23 2024!
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di Vision+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA Timnas Indonesia U-23 bersiap untuk mengarungi pertarungan sengit di ajang AFC Asian Cup 2024 yang akan disiarkan live di link ini. Berbekal persiapan matang dan talenta muda yang mumpuni, Garuda Muda diprediksikan mampu bersaing di turnamen ini.

Di antara para pemain muda bertalenta, empat nama diyakini bakal menjadi sosok kunci yang membawa perubahan dan mengantarkan Timnas U-23 Indonesia meraih prestasi gemilang, diantaranya berikut:

1. Ernando Ari: Kiper muda tangguh ini telah menunjukkan performa gemilang di bawah mistar gawang Timnas. Kemampuannya dalam menjaga gawang dan membaca arah bola menjadikannya benteng kokoh bagi pertahanan Indonesia.

2. Ivar Jenner: Pemain naturalisasi asal Belanda ini tampil memukau di lini tengah. Ivar Jenner memiliki visi bermain yang luas, umpan-umpan terukur, dan tendangan jarak jauh yang berbahaya. Kemampuannya dalam mengendalikan tempo permainan dan mengatur serangan akan menjadi aset penting bagi Timnas U-23 Indonesia.

3. Justin Hubner: Bek tengah berpostur jangkung ini menjelma menjadi tembok kokoh di lini belakang pertahanan Indonesia. Kemampuannya dalam duel udara, tekel, dan intersep menjadikannya sosok vital dalam menghentikan serangan lawan.

4. Marselino Ferdinan: Gelandang serang lincah ini telah menjadi idola baru di sepak bola Indonesia. Marselino Ferdinan memiliki kecepatan yang menawan. Kemampuannya dalam mengeksploitasi pertahanan lawan dan mencetak gol akan menjadi senjata utama Timnas U-23 Indonesia.

Marselino Ferdinan

Keempat pemain ini telah menunjukkan performa yang apik pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia lalu. Kontribusi dan kerja sama mereka menjadi kunci keberhasilan Timnas U-23 Indonesia meraih hasil positif di ajang tersebut.

Dengan kombinasi talenta muda yang luar biasa, strategi matang dari pelatih Shin Tae-yong, dan dukungan penuh dari para pecinta sepak bola Indonesia, Timnas U-23 Indonesia diharapkan mampu meraih hasil gemilang di AFC Asian Cup U-23 2024 dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

