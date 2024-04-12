Penyebab PSG Kalah 2-3 dari Barcelona di Leg I Perempatfinal Liga Champions 2023-2024

PENYEBAB Paris Saint-Germain (PSG) kalah 2-3 dari Barcelona di leg I babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024 terungkap. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengakui Barcelona bisa bermain bagus dalam laga itu, meski sempat tertekan karena laga berjalan sengit.

Ya, PSG harus dibuat malu karena kalah dari Barcelona dengan skor 2-3. Laga itu digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis 11 April 2024 dini hari WIB.

Usai laga, Enrique cukup menyayangkan hasil tersebut. Sebab dia menilai, Les Parisiens -julukan PSG- bermain bagus dan punya beberapa momen emas.

“Jelas ini adalah kekalahan yang tidak kami inginkan,” ujar Enriqu, dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).