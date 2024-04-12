Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Penyebab PSG Kalah 2-3 dari Barcelona di Leg I Perempatfinal Liga Champions 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |01:07 WIB
Penyebab PSG Kalah 2-3 dari Barcelona di Leg I Perempatfinal Liga Champions 2023-2024
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Paris Saint-Germain (PSG) kalah 2-3 dari Barcelona di leg I babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024 terungkap. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengakui Barcelona bisa bermain bagus dalam laga itu, meski sempat tertekan karena laga berjalan sengit.

Ya, PSG harus dibuat malu karena kalah dari Barcelona dengan skor 2-3. Laga itu digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis 11 April 2024 dini hari WIB.

PSG vs Barcelona

Usai laga, Enrique cukup menyayangkan hasil tersebut. Sebab dia menilai, Les Parisiens -julukan PSG- bermain bagus dan punya beberapa momen emas.

“Jelas ini adalah kekalahan yang tidak kami inginkan,” ujar Enriqu, dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (12/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1634981/asian-youth-games-2025-qiken-dwi-rebut-perak-furgon-habbil-sabet-emas-pertama-indonesia-lxn.webp
Asian Youth Games 2025: Qiken Dwi Rebut Perak, Furgon Habbil Sabet Emas Pertama Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/menpora_erick_thohir_dan_menteri_desa_pdt_yandri.jpg
Liga Desa dan Esports Akan Digelar Nasional, Kolaborasi Kemenpora dan Kemendes PDT
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement