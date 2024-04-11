Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ngebet Pemain Ini Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Siapa Dia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |21:14 WIB
Shin Tae-yong Ngebet Pemain Ini Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Siapa Dia?
Shin Tae-yong berharap Emil Audero mau memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANTAN anggota Exco PSSI, Hasani Abdulgani, pernah mengatakan Shin Tae-yong sangat ingin melihat Emil Audero memperkuat Timnas Indonesia. Permintaan Shin Tae-yong itu pun langsung direspons Hasani Abdulgani saat itu atau pada medio 2022.

Saat itu, Hasani Abdulgani mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Italia untuk bertemu perwakilan Emil Audero. Sayangnya, pertemuan tidak menghasilkan apa pun karena saat itu Emil Audero masih menanti panggilan Timnas Italia.

Emil Audero diharapkan mau memperkuat Timnas Indonesia)

(Emil Audero diharapkan mau memperkuat Timnas Indonesia)

“Pak Hasani, jika Anda dapat mendaratkan Emil Audero ke Timnas Indonesia, itu akan menjadi pilihan utama saya,” kata Hasani Abdulgani menirukan perkataan Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari channel YouTube Hasani’s Corner.

Setelah dua tahun berlalu, apakah Emil Audero mulai tertarik memperkuat Timnas Indonesia? Peluang itu sangat besar.

Sebab, prestasi Timnas Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos 16 besar Piala Asia 2023.

Skuad Garuda juga selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualfikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia mendekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026.

