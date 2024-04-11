Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Panik Shin Tae-yong Segera Dapatkan Penyerang Keturunan Ganas untuk Perkuat Timnas Indonesia: STY Dapat Bala Bantuan Lagi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |20:41 WIB
Media Vietnam Panik Shin Tae-yong Segera Dapatkan Penyerang Keturunan Ganas untuk Perkuat Timnas Indonesia: STY Dapat Bala Bantuan Lagi!
Shin Tae-yong segera mendapatkan penyerang keturunan tambahan untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, panik Shin Tae-yong segera mendapatkan penyerang keturunan ganas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Soha menilai kehadiran penyerang ini bakal mempertajam lini depan skuas Garuda. Lantas, siapa sosok penyerang yang dimaksud?

Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan dalam waktu dekat PSSI akan memproses naturalisasi dua pemain keturunan. Meski Arya Sinulingga tidak mengungkap sosok pemain keturunan yang dimaksud, pencinta sepakbola Tanah Air sudah bisa menerka-nerka.

Calvin Verdonk

(Calvin Verdonk segera perkuat Timnas Indonesia)

Sosok pertama adalah fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. Dalam wawancara di channel YouTube Yussa Nugraha, Calvin Verdonk mengaku sudah mulai mengurus proses naturalisasi menjadi WNI.

Shin Tae-yong pun mengonfirmasi Calvin Verdonk segera menjalani proses naturalisasi. Lantas, siapa sosok satu pemain lain?

Digadang-gadang, satu pemain lain berposisi sebagai penyerang seperti yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mantan presiden Inter Milan itu memang tidak menyebut identitas penyerang yang segera dinaturalisasi.

Namun, Erick Thohir mengatakan penyerang itu butuh waktu untuk menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Karena itu, sosok penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven, diprediksi menjadi penyerang yang dimaksud.

Halaman:
1 2
      

