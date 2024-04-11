Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 Setelah Pengumuman 23 Pemain: Garuda Muda Rasa Senior

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:02 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 Setelah Pengumuman 23 Pemain: Garuda Muda Rasa Senior
Timnas Indonesia U-23 siap berlaga di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT prediksi line up Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 setelah pengumuman 23 pemain. Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal turun dengan kekuatan penuh!

Daftar 23 pemain Timnas Indonesia U-23 sudah diumumkan oleh AFC pada Rabu 10 April 2024. Di antara nama-nama yang ada, sebagian besar adalah penghuni Timnas Indonesia di level senior!

Timnas Indonesia U-23

Oleh karena itu, Shin dapat dengan leluasa memainkan pemain-pemain andalannya. Sejumlah nama diprediksi akan langsung mendapat kepercayaan sejak pertandingan pertama.

Di posisi penjaga gawang misalnya, Shin hampir pasti menurunkan Ernando Ari. Kiper asal Persebaya Surabaya itu selama ini dipercaya menjadi benteng pertahanan terakhir Indonesia.

Formasi 3-4-3 kemungkinan besar akan dipakai. Trio lini belakang bakal jadi milik Muhammad Ferarri, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya punya jam terbang yang cukup di level klub dan negara.

Kemudian, kuartet lini tengah bisa menjadi milik Ilham Rio Fahmi, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan. Tiga nama terakhir rutin mengisi susunan pemain di Timnas Indonesia senior.

Halaman:
1 2
      
