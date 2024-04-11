3 Negara Peserta Piala Asia U-23 2024 yang Diprediksi Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Juara Bertahan!

3 negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang diprediksi lolos Olimpiade Paris 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada sang juara edisi sebelumnya, yakni Timnas Arab Saudi U-23.

Ya, Piala Asia U-23 2024 akan segera dimulai. Ajang ini akan dihelat di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U-23 sendiri siap mentas di Piala Asia U-23 2024. Ini akan jadi momen skuad Garuda Muda pertama kalinya tampil di Piala Asia U-23.

Ajang Piala Asia U-23 2024 sendiri jadi penting karena bakal turut menentukan tim yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Diketahui, tim peringkat 1, 2, dan 3 Piala Asia U-23 2024 sendiri langsung dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim yang menyabet status peringkat 4 juga masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tetapi, mereka harus bermain di babak playoff dahulu melawan wakil Afrika.

Prediksi soal negara yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 pun banyak bermunculan. Lantas, negara mana sajakah itu? Berikut 3 negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang diprediksi lolos Olimpiade Paris 2024.

Salah satu negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang diprediksi lolos Olimpiade Paris 2024 adalah Timnas Jepang U-23. Pasalnya, Jepang sendiri sudah dikenal jadi salah satu negara kuat di Asia.

Timnas Jepang U-23 pun sudah membutikan ketangguhannya dengan lolos ke Piala Asia U-23 2024 dengan menjadi juara Grup D Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mereka tak terkalahkan di sepanjang gelaran Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 karena sukses meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemenangan diraih atas Pakistan (6-0), Palestina (1-0), dan hasil imbang atas Bahrain (0-0).

Tak ayal, Timnas Jepang U-23 diprediksi melangkah jauh di Piala Asia U-23 2024. Mereka bisa saja menambah deretan gelar juaranya di ajang itu. Sebelumnya, Timnas Jepang U-23 pernah angkat trofi juara pada 2016.