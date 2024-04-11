Masyarakat Indonesia Ledek Timnas Malaysia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Kalah Mulu Enggak Bosen?

TIMNAS Malaysia U-23 tak pernah menang dalam rangkaian laga uji coba yang dijalani jelang turun di Piala Asia U-23 2024. Tercatat pada 2024 ini, skuad asuhan Juan Garrido turun dalam dua laga uji coba.

Hasilnya, Timnas Malaysia U-23 tumbang 1-2 dari Timnas China U-23 dan ditumbangkan Timnas Qatar U-23 dengan skor 0-1. Jika ditarik ke belakang, Timnas Malaysia U-23 kalah dalam tiga pertandingan terakhir!

Sebelumnya, pada September 2023 atau di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Timnas Malaysia U-23 tumbang 0-1 dari Timnas Thailand U-23. Rentetan hasil buruk di atas membuat netizen Indonesia buka suara. Netizen kompak meledek hasil buruk yang dialami Luqman Hakim dan kawan-kawan.

"Kalah mulu enggak bosen?" tulis akun @ibnuux8.