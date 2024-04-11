Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Ledek Timnas Malaysia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Kalah Mulu Enggak Bosen?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |09:28 WIB
Masyarakat Indonesia Ledek Timnas Malaysia U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Kalah Mulu Enggak Bosen?
Timnas Malaysia U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-23 tak pernah menang dalam rangkaian laga uji coba yang dijalani jelang turun di Piala Asia U-23 2024. Tercatat pada 2024 ini, skuad asuhan Juan Garrido turun dalam dua laga uji coba.

Hasilnya, Timnas Malaysia U-23 tumbang 1-2 dari Timnas China U-23 dan ditumbangkan Timnas Qatar U-23 dengan skor 0-1. Jika ditarik ke belakang, Timnas Malaysia U-23 kalah dalam tiga pertandingan terakhir!

Timnas Malaysia U-23

Sebelumnya, pada September 2023 atau di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Timnas Malaysia U-23 tumbang 0-1 dari Timnas Thailand U-23. Rentetan hasil buruk di atas membuat netizen Indonesia buka suara. Netizen kompak meledek hasil buruk yang dialami Luqman Hakim dan kawan-kawan.

"Kalah mulu enggak bosen?" tulis akun @ibnuux8.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
