HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiba di Qatar, Timnas Indonesia U-23 Langsung Geber Latihan Jelang Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |08:37 WIB
Tiba di Qatar, Timnas Indonesia U-23 Langsung Geber Latihan Jelang Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-23 latihan di Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 langsung geber latihan setibanya di Qatar jelang berlaga di Piala Asia U-23 2024. Mereka tidak punya waktu untuk berleha-leha karena ajang Piala Asia U-23 2024 akan segera dimulai.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 saat ini telah tiba di Qatar seusai menjalani pemusatan latihan (TC) di Dubai selama kurang lebih 10 hari. Tim yang dinahkodai Shin Tae-yong itu tiba di Qatar pada Rabu 10 April 2024 waktu setempat.

Timnas Indonesia U-23

Setibanya di sana, Marselino Ferdinan cs mendapat sambutan yang sangat hangat dari pendukung skuad Garuda Muda yang berada di Qatar. Kedatangan Timnas Indonesia U-23 benar-benar disambut sangat antusias.

Alih-alih beristirahat setelah perjalanan dari Dubai, nyatanya Shin Tae-yong langsung menempa Timnas Indonesia U-23. Lewat unggahan insta story Instagram Timnas Indonesia, skuad Garuda Muda langsung menjalani sesi latihan perdananya di Qatar pada sore hari waktu setempat.

“Hari pertama di Qatar. Skuad Garuda langsung berlatih sore hari,” tulisnya dalam instas tory akun Instagram Timnas Indonesia, Kamis (11/4/2024).

Tak heran Timnas Indonesia U-23 langsung mematangkan persiapannya setelah TC di Dubai. Sebab, Shin Tae-ying ingin membawa Skuad Garuda Muda meraih hasil terbaik di Piala Asia U-23 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024.

Sebanyak 23 pemain yang merupakan skuad final juga telah ditetapkan oleh Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Asia U-23 2024. Enam pemain terpaksa harus dicoret, yakni Alfeandra Dewangga, Nathan Tjoe-A-On, Bagas Kaffa, Haykal Alhafiz, Rifky Dwi Septiawan, dan Erlangga Setyo.

