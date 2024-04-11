Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-23 2024: Pakai Nomor 10 di Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner Ternyata Pernah Lakukan Hal yang Sama di Belanda

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |07:12 WIB
Piala Asia U-23 2024: Pakai Nomor 10 di Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner Ternyata Pernah Lakukan Hal yang Sama di Belanda
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JUSTIN Hubner pakai nomor punggung 10 di Timnas Indonesia U-23 pada gelaran Piala Asia U-23 2024. Hal ini ternyata pernah dilakukan oleh Justin Hubner juga di Belanda.

Ya, Justin Hubner dipastikan bakal turut ambil bagian di Piala Asia U-23 2024. Nomor punggung pemain Wolverhampton Wanderers yang tengah dipinjamkan ke Cerezo Osaka ini pun terkuak. Kabarnya, Hubner akan mengenakan nomor punggung 10.

Justin Hubner

Nomor punggung Hubner ini terungkap usai Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mengungkap skuad lengkap Timnas Indonesia U-23 pada Rabu 10 April 2024. Dalam pengumuman itu, dibeberkan juga nomor punggung yang akan dikenakan pemain skuad Garuda Muda.

Dalam unggahan itu pun, terdapat nama Justin Hubner di daftar skuad lengkap Timnas Indonesia U-23. Padahal, Justin Hubner sendiri diketahui tak bisa gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu.

Tak ayal, Justin Hubner pun diragukan bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Bek berusia 20 tahun itu diprediksi takkan dilepas klub barunya, Cerezo Osaka. Setiap klub memang tak punya kewajiban melepas pemainnya karena Piala Asia U-23 2024 tak masuk kalender FIFA.

Tetapi kini, ada harapan Justin Hubner bakal bermain setelah munculnya unggahan itu. Tetapi, sorotan kembali muncul dalam unggahan AFC. Pasalnya, Justin Hubner tercatat mengenakan nomor punggung 10 di Piala Asia U-23 2024 nantinya.

Nomor punggung 10 terbilang tak lazim untuk seorang bek tengah seperti Justin Hubner. Nomor punggung ini biasanya dikenakan oleh seorang striker atau playmaker.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634455/sea-games-2025-timnas-indonesia-u23-terhindar-dari-grup-neraka-begini-kata-indra-sjafri-pcr.webp
SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Terhindar dari Grup Neraka, Begini Kata Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/raul_fernandez.jpg
Tangis Raul Fernandez usai Raih Kemenangan Perdana MotoGP Australia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement