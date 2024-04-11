Piala Asia U-23 2024: Pakai Nomor 10 di Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner Ternyata Pernah Lakukan Hal yang Sama di Belanda

JUSTIN Hubner pakai nomor punggung 10 di Timnas Indonesia U-23 pada gelaran Piala Asia U-23 2024. Hal ini ternyata pernah dilakukan oleh Justin Hubner juga di Belanda.

Ya, Justin Hubner dipastikan bakal turut ambil bagian di Piala Asia U-23 2024. Nomor punggung pemain Wolverhampton Wanderers yang tengah dipinjamkan ke Cerezo Osaka ini pun terkuak. Kabarnya, Hubner akan mengenakan nomor punggung 10.

Nomor punggung Hubner ini terungkap usai Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mengungkap skuad lengkap Timnas Indonesia U-23 pada Rabu 10 April 2024. Dalam pengumuman itu, dibeberkan juga nomor punggung yang akan dikenakan pemain skuad Garuda Muda.

Dalam unggahan itu pun, terdapat nama Justin Hubner di daftar skuad lengkap Timnas Indonesia U-23. Padahal, Justin Hubner sendiri diketahui tak bisa gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu.

Tak ayal, Justin Hubner pun diragukan bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Bek berusia 20 tahun itu diprediksi takkan dilepas klub barunya, Cerezo Osaka. Setiap klub memang tak punya kewajiban melepas pemainnya karena Piala Asia U-23 2024 tak masuk kalender FIFA.

Tetapi kini, ada harapan Justin Hubner bakal bermain setelah munculnya unggahan itu. Tetapi, sorotan kembali muncul dalam unggahan AFC. Pasalnya, Justin Hubner tercatat mengenakan nomor punggung 10 di Piala Asia U-23 2024 nantinya.

Nomor punggung 10 terbilang tak lazim untuk seorang bek tengah seperti Justin Hubner. Nomor punggung ini biasanya dikenakan oleh seorang striker atau playmaker.